İsrail'den Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisine baskın: 2'si Türk 12 aktivist gözaltında

İsrail'in saldırıları altında açlıkla mücadele eden Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp Filistinlilere insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait "Madleen" isimli yelken, Akdeniz sularında İsrail ordusuna bağlı deniz komandolarının baskınına uğradı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen yelkeninin İsrail'e götürüleceği belirtilerek, aktivistlerin ülkelerine gönderileceği bildirildi.

GEMİDE 2 TÜRK AKTİVİST DE VAR

Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan Madleen isimli yelkenli ile aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb ile Yasemin Acar, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve aktivist Greta Thunberg’in bulunduğu 12 insan hakları savunucusu, İsrail’in Gazze şeridinde uyguladığı ablukayı kaldırmak amacıyla yardım malzemeleriyle birlikte 1 Haziran’da İtalya’nın Sicilya adasından yola çıkmıştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) sosyal medya hesaplarından aktarılan bilgilere göre, gemiye operasyondan önce beyaz kimyasal bir sıvı döküldüğü ve sonrasında İsrail Ordusu tarafından baskın yapıldığı belirtildi.

KİMYASAL SIVI İDDİASI

İnsan hakları aktivisti Hüseyin Şuayb dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur" dedi.

Filonun sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde gemiye baskın anları yer alırken, yapılan açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Müdahalenin ardından Madleen gemisinin İsrail kıyılarına çekildiği ve 12 aktivistin gözaltına alındığı öğrenildi.