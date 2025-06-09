Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail'den Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisine baskın: 2'si Türk 12 aktivist gözaltında

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 2'si Türk, 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail Ordusu'nun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi. Müdahalenin ardından Madleen gemisinin İsrail kıyılarına çekildiği ve 12 aktivistin gözaltına alındığı öğrenildi.

Dünya
  • 09.06.2025 09:11
  • Giriş: 09.06.2025 09:11
  • Güncelleme: 09.06.2025 09:18
Kaynak: AA-DHA
İsrail'den Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisine baskın: 2'si Türk 12 aktivist gözaltında
Fotoğraf: DHA

İsrail'in saldırıları altında açlıkla mücadele eden Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp Filistinlilere insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait "Madleen" isimli yelken, Akdeniz sularında İsrail ordusuna bağlı deniz komandolarının baskınına uğradı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen yelkeninin İsrail'e götürüleceği belirtilerek, aktivistlerin ülkelerine gönderileceği bildirildi.

GEMİDE 2 TÜRK AKTİVİST DE VAR

Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan Madleen isimli yelkenli ile aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb ile Yasemin Acar, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve aktivist Greta Thunberg’in bulunduğu 12 insan hakları savunucusu, İsrail’in Gazze şeridinde uyguladığı ablukayı kaldırmak amacıyla yardım malzemeleriyle birlikte 1 Haziran’da İtalya’nın Sicilya adasından yola çıkmıştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) sosyal medya hesaplarından aktarılan bilgilere göre, gemiye operasyondan önce beyaz kimyasal bir sıvı döküldüğü ve sonrasında İsrail Ordusu tarafından baskın yapıldığı belirtildi.

KİMYASAL SIVI İDDİASI

İnsan hakları aktivisti Hüseyin Şuayb dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur" dedi.

Filonun sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde gemiye baskın anları yer alırken, yapılan açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Müdahalenin ardından Madleen gemisinin İsrail kıyılarına çekildiği ve 12 aktivistin gözaltına alındığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol