İsrail'den 'Halep' açıklaması: "Batı'nın Kürtlere onur borcu var"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Şam yönetiminin Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Halep'teki çatışmaları eleştirdi. Saldırıları "vahim ve tehlikeli" olarak nitelendiren Saar, Kürtlerin IŞİD’e karşı mücadelesini hatırlatarak uluslararası toplumu sessiz kalmamaya çağırdı. Bakan Saar, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de rejim güçlerinin Halep şehrindeki Kürt azınlığa yönelik saldırıları ciddi ve tehlikeli. Genel olarak uluslararası toplumun, özel olarak da Batı'nın, IŞİD'e karşı cesurca ve başarıyla savaşan Kürtlere onur borcu var. Suriye'deki çeşitli azınlıklara yönelik sistematik ve acımasız baskı, "yeni Suriye" sözüyle çelişiyor. Uluslararası toplumun sessiz kalması, Suriye rejiminin şiddeti tırmandırmasına yol açar."