İsrail'den Hizbullah'a tehdit: Evler hedef alınacak, tahliye çağrısı yapıldı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki sivillere, Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı görüntülü açıklamada, Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki köy ve kasabalarda birçok konut ve binada silah gizlediğini iddia etti.

Hizbullah’ın İsrail’e saldırılara hazırlandığını ifade eden Adraee, sivil halka Hizbullah’ın silah gizlediğini ileri sürdüğü ev ve binaları boşaltma çağrısında bulundu.

Adraee, bunun “sivil halkın güvenliği için” son çağrı olduğuna dikkati çekerek, İsrail’in söz konusu yapıları yıkacağı tehdidinde bulundu.

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.

İSRAİL'İN BEYRUT'A YÖNELİK HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 84 kişi ölmüştü.

İsrail-Lübnan sınırı, 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalara sahne oluyor.