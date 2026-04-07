İsrail'den iddia: Rusya'dan İran'a 55 kritik hedef listesi

Rusya'nın İran'a, İsrail'de hayati öneme sahip enerji altyapısına ait hedeflerin listesini verdiği iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan The Jerusalem Post gazetesinin Ukrayna istihbaratına yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Rus istihbaratı İran'a, İsrail'de hayati öneme sahip enerji altyapısına ait 55 hedefin ayrıntılı listesini verdi.

Moskova ve Tahran arasında paylaşılan bilgilerin İran'ın İsrail enerji ağına füze saldırıları başlatmasına olanak sağlayacağı kaydedildi.

Hedef alınacak yerlerin stratejik önemlerine göre üç kategoriye ayrıldığı, buna göre ilk kategoride ulusal enerji sistemini felç edecek kritik üretim tesisleri, ikinci kategoride İsrail'in merkezinde bulunan ve büyük yerleşim merkezlerine hizmet veren sanayi ve büyük kentsel enerji merkezleri, üçüncü kategoride ise endüstriyel alanları ve küçük enerji santrallerini destekleyen trafo merkezleri de dahil olmak üzere yerel altyapının yer aldığı ifade edildi.

Akdeniz kıyısında bulunan İsrail'in en büyük enerji santrali olan Orot Rabin'in birinci kategori kapsamındaki birincil hedef olduğu aktarıldı.

İsrail'in, komşu ülkelerden elektrik ithal etmeyen bir "enerji adası" olarak kabul edildiğinden, Rus istihbaratının İran'a, bu tesislerden küçük bir kısmının hasar görmesinin bile elektrik sisteminin tamamen ve uzun süreli çökmesine, yaygın elektrik kesintilerine ve onarılması zor teknik arızalara yol açabileceğini bildirdiği öne sürüldü.