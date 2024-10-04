İsrail'den, İran Dışişleri Bakanı ziyareti sırasında Beyrut'a hava saldırısı!

İsrail ordusu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ziyareti devam ederken Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu, Dahiye Mahallesi'nde bir binayı hedef aldı.

Bombardımanın ardından Dahiye'den dumanlar yükselirken saldırıya ilişkin hem Lübnan hem de İsrail makamlarından bir açıklama gelmedi.

Beyrut'a düzenlenen İsrail hava saldırısı İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin ziyareti sürerken geldi.

Temaslarda bulunmak için bu sabah Beyrut'a gelen Erakçi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmüştü.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak nitelenen Beyrut'un Dahiye Mahallesi'ne son günlerde sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.