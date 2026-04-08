İsrail'den Lübnan'a eş zamanlı saldırılar: Yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi yaralandı!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülke genelinde düzenlediği eş zamanlı saldırılarda ilk belirlemelere göre yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın birçok bölgesine eş zamanlı şekilde yoğun hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanı Nasreddin daha sonra yaptığı açıklamada "İsrail’in bugün Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 89 kişi hayatını kaybetti, 722 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada İsrail’in bugün ülkeye düzenlediği eş zamanlı saldırılarda yaşanan kayıplara ilişkin son bilgileri paylaştı. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 112’ye, yaralıların sayısısın ise 837'ye yükseldiği belirtildi.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü'nün daha sonra yaptığı ise açıklamada saldırılarda 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254 kişinin hayatını kaybettiği, 1165 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bu aşamada önceliğin acil müdahale çalışmalarının yürütülmesi, enkaz altında kalanların kurtarılması ve yaralıların durumlarına göre hastanelere sevk edilerek tedavilerinin sağlanması olduğu vurgulandı.

Özellikle başkent Beyrut'taki mahallelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması çağrısında bulunulan açıklamada, kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmalarına öncelik tanınması için yolların açık bırakılması istendi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtilmişti.