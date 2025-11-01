İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 kişi yaralandı
İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye'ye bağlı Kefr Sir beldesinde bir araca yönelik düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Kefr Sir beldesinde bir araç İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda 1 kişi yaralandı.
Öte yandan İsrail ordusunun dün Nebatiye'de gerçekleştirdiği İHA saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.