İsrail'den Lübnan'a saldırı tehdidi: "Evleri terk edin"

İsrail, Lübnan'daki Nebatiye kentine saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Nebatiye kent merkezinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik saldırı düzenleyeceğini bildirdi.

Adraee, bölge halkından evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin güneyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi başta olmak üzere birçok beldeye yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.