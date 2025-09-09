İsrail'den Lübnan'da bir araca İHA saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın orta kesimindeki Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf ilçesinde bir aracı hedef aldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, Şuf ilçesinin İklim el-Harub bölgesinde Ciyye ile Berca beldeleri arasında bir araca İHA saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, gece yarısından sonra Lübnan'ın güneyindeki Aytrun beldesi çevresinde yer alan Hanuk bölgesinde de bir saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.