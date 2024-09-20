İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Beyrut'a "bir nokta" saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. İsrail ordusu iç cephe komutanlığının, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Beyrut'taki AA muhabiri, kentteki Camus Caddesi’nde bir yere hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Saldırının düzenlendiği yerden yoğun dumanlar yükseldiği görülürken, Lübnan sağlık ekipleri ve ambulanslar bölgeye sevk edildi.

Sosyal medyada da Hizbullah'ın etkin olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

HİZBULLAH 7 AYRI SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Hizbullah, İsrail'e katyuşa ile 7 ayrı saldırı düzenledi.

İsrail devlet televiyonu, sınır bölgesine 150 roket atıldığını duyurdu.

İlk incelemelere göre saldırılarda yaralanan veya ölen olmadığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail, 19 Eylül akşamı da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere şiddetli hava saldırıları düzenlemişti. İsrail ordusu, hava saldırıları kapsamında 100 noktada İsrail'e fırlatmaya hazır 1000 roket başlığının vurularak imha edildiğini ileri sürmüştü.