İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İsrail, Lübnan üzerinden meydana gelen sızma girişiminin ardından Mervahin beldesindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Lübnan'dan gelen sızma girişimlerinin ardından savaş uçaklarıyla bazı hedefleri vurdu.

Lübnan medyasına göre, İsrail-Lübnan üzerinden meydana gelen sızma girişimi ve ardından başlayan çatışmalar sonrası bölgede tansiyon arttı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sınır üzerinde meydana gelen gerginliklerden bu yana ilk defa Lübnan'ın güney sınırına hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al-Akhbar gazetesinin haberinde Mervahin beldesindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.

İsrail ordu radyosu ise Lübnan'dan İsrail'e yeni sızma girişimlerin gerçekleştiğini belirtti.

Ayrıca İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu ise sınırdaki ilk sızma girişimi üzerine çıkan çatışmalarda 3 İsrail askerinin yaralandığını kaydetti.

İsrail ordusu, daha önce Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamıştı.