İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait İHA'lar, Lübnan'ın güneyindeki Tulin beldesini hedef aldı.

Saldırıda yaralananların olduğu aktarılırken yaralı sayısına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.