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İsrail'den Lübnan sınırı kararı: 14 yerleşim yeri tahliye edilecek

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında 14 yerleşim yerinin daha tahliye edileceğini duyurdu.

Dünya
  • 22.10.2023 10:13
  • Giriş: 22.10.2023 10:13
  • Güncelleme: 22.10.2023 10:18
Kaynak: DHA
İsrail'den Lübnan sınırı kararı: 14 yerleşim yeri tahliye edilecek
Fotoğraf: AA

İsrail, Lübnan sınırında bulunan 14 yerleşim yerini daha tahliye etme kararı aldı.  

İsrail Savunma Kuvvetleri, tahliye kararlarına yenilerini eklendiğini duyurdu.

Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada “Savunma Bakanlığı Ulusal Acil Durum Otoritesi (EIA) ve IDF, kuzey sakinlerinin tahliyesine yönelik plana yeni yerleşim birimlerinin eklendiğini duyurdu. Yerleşim yerlerinin eklenmesi Savunma Bakanı Yoav Galant tarafından onaylandı. Kuzey Komutanlığı kısa bir süre önce konsey başkanlarını karardan haberdar etti. Program yerel yönetimler, Turizm Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından yönetilecek” denildi.

IDF, daha önce yine Lübnan sınırında 28 yerleşim yerinin tahliyesine karar vermişti. 

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