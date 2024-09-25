İsrail'den Lübnan’da yerinden edilenlere "evlerinize dönmeyin" uyarısı

İsrail ordusu, iki günden beri havadan yoğun saldırılara maruz bıraktığı Lübnan’ın güneyinden göç edenlere "evlerinize geri dönmeyin" uyarısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dosya medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güney bölgelerinden İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalanlara uyarıda bulundu.

Lübnan’da can güvenlikleri için evlerini terk etmek zorunda kalan tüm köylerin sakinlerine hitap eden Adraee, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Can güvenliğiniz için ikinci bir duyuruya kadar evlerinize dönmeyin.”

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sirenlerin çaldığına işaret eden Adraee, Lübnan’dan fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktardı.

İSRAİL, LÜBNAN’DA 558 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.