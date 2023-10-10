İsrail'den Mısır'a: Gazze'ye tedarik yaparsanız, kamyonları vururuz

İsrail-Filistin çatışması dördüncü gününde Tel Aviv'in Gazze'deki yoğun bombardımanı sürüyor. Tel Aviv, Mısır'a yönelik "Gazze'ye tedarik yaparsanız, kamyonları vururuz" mesajını gönderdi.

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar dördüncü gününde devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze'de başlattığı yoğun bombardıman sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısının 770'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail'den Mısır'a dikkati çeken bir tehdit geldi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun X sosyal medya platformundan paylaştığı habere göre Tel Aviv, Mısır'a "Gazze'ye tedarik yaparsanız, kamyonları vururuz" mesajı gönderdi.

ישראל למצרים: אם תכניסו אספקה לעזה נפציץ את המשאיותhttps://t.co/GspqX0488M — החדשות - N12 (@N12News) October 10, 2023

Refah Sınır Kapısı'ndaki Mısırlı görevliler de İsrail'in saldırı düzenleme ihtimali konusunda uyararak, Filistinli personellerden sınır kapısını boşaltmasını istemişti.

İSRAİL, GAZZE'DE SU AKIŞINI DA KESTİ

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Bakan Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.

Katz, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.

Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” ifadesini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.