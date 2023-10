İsrail'den müfredat kararı: Greta Thunberg ders kitaplarından çıkartılıyor

İsrail, çevre aktivisti Greta Thunberg'i ders kitaplarından çıkartma kararı aldı.

The Jerusalem Post'un aktardığına göre İsrail Eğitim Bakanlığı, Thunberg'in Filistin'e yönelik destek açıklamasının ardından Thunberg'in ders kitaplarında yer almayacağını açıkladı.

İsrail Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hamas, aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 1.400 masum İsraillinin öldürülmesinden sorumlu bir terör örgütüdür ve 200'den fazla kişiyi Gazze'ye kaçırmıştır" denildi.

Thunberg hakkında ise "Bu duruşu onu eğitimsel ve ahlaki bir rol model olmaktan alıkoymaktadır ve artık İsrailli öğrenciler için bir ilham kaynağı ve eğitmen olarak hizmet etmeye uygun değildir" ifadeleri kullanıldı.

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı Filistin’e destek için grev başlattıklarını duyurmuş, sosyal medya platformu X'ten "Bugün Filistin ve Gazze (Gazze Şeridi) ile dayanışma için grev yapıyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

