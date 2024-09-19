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İsrail'den Nasrallah'ın konuşmasına dakikalar kala Lübnan'a saldırı

İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşması öncesi Lübnan'a hava saldırıları düzenledi.

Dünya
  • 19.09.2024 16:58
  • Giriş: 19.09.2024 16:58
  • Güncelleme: 19.09.2024 17:11
Kaynak: AA
İsrail'den Nasrallah'ın konuşmasına dakikalar kala Lübnan'a saldırı
Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce gelmesi dikkati çekti.

İsrail basını saldırıların "geniş çaplı olduğunu" yazarken, bombardımana ilişkin Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere roket atışları yaptığı ifade edildi.

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