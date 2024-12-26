İsrail'den Rusya kararı: Uçuşlar durduruldu
İsrail hava yolu şirketi El Al, Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi sonrası Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelecek hafta yapacağı uçuşları iptal etti.
Kaynak: AA
İsrail hava yolu şirketi, Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi sonrası Moskova uçuşlarını iptal etti
Yerel basında çıkan haberde, El Al'ın gelecek hafta Moskova seferlerini iptal ettiği belirtildi.
İptal kararının dün Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi nedeniyle alındığı ifade edildi.
Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.
AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.
Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.
Uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddia edilmiş, AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer bu iddiaları teyit etmişti.