İsrail'den saldırılara yeniden başlama tehdidi

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Hamas'ın imzalanan anlaşmanın tüm maddelerine uyması gerektiğini aksi halde bunun kendilerine Gazze Şeridi'ne saldırılara yeniden başlama seçeneği sunduğunu savundu.

Ordu radyosunda yer alan habere göre Zohar, Gazze'de varılan ateşkese yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanmasında ısrarcı olacağını söyleyen Zohar, bazılarının uygulanmamasına "göz yummayacaklarını" ifade etti.

Zohar, Hamas'ın anlaşmanın maddelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde bunun İsrail'e Gazze'ye yeniden saldırma seçeneği sunduğunu ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Amerikan CBS verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine atıfta bulunarak, Hamas'ın anlaşmanın maddelerine uymaması halinde "ortalığın karışacağını" dile getirerek, Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma imasında bulunmuştu.