İsrail'den Şam'a saldırı: Askeri karargahın giriş kapısı vuruldu

Suriye'de başlayan çatışmalar sürüyor.

HTŞ güçlerinin Süveyda'da Dürzi toplumuna yaptığı saldırılara yanıt veren İsrail, düzenlediği hava saldırılarıyla HTŞ'li grupları vurmuştu.

İsrail ordusu bu kez de, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Suriye basını, kentte 3 patlama meydana geldiğini aktardı.

Öte yandan İsrail ordusu, Suriye ordusuna yönelik saldırıların ardından, sınır hattına takviye güçler göndereceğini duyurdu.

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ÇATIŞMALAR NASIL BAŞLADI?

Suriye’nin güneyindeki Ürdün sınırında yer alan ve Dürzilerin yoğun yaşadığı Süveyda bölgesinde Dürzi milisler ile Bedevi aşiretler arasında yaşanan çatışmaların ardından gerilim yeniden tırmandı.

Yaklaşık 48 saat süren çatışmaların ardından Suriye geçici hükümeti ve HTŞ'ye bağlı gruplar da bölgeye geldi ve Dürzilere saldırdı.

Daha önce Dürzileri koruyacaklarını açıklayan İsrail, Dürzi toplumuna yönelik saldırıların ardından devreye girdi ve HTŞ güçlerine saldırdı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye’nin güneyine yönelik saldırılar için “Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" şeklinde konuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenledi.