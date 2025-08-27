Giriş / Abone Ol
İsrail'den Şam'a SİHA saldırıları: 6 HTŞ militanı öldürüldü

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sürüyor. Dün öğle saatlerinden sonra İsrail'in SİHA'larla Şam'ın güneybatısına düzenlediği saldırılarda HTŞ'nin 6 militanı öldürüldü.

  • 27.08.2025 09:34
  • Giriş: 27.08.2025 09:34
  • Güncelleme: 27.08.2025 09:41
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA /Arşiv

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Küsve bölgesine düzenlediği saldırılarda cihatçı HTŞ yönetiminin 6 militanı öldürüldü.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin aktardığına göre, İsrail SİHA'ları dün öğle saatlerinden sonra Şam'ın güneybatısında yer alan Küsve'de bazı noktaları hedef aldı.

Düzenlenen saldırılarda HTŞ'nin 6 militanı öldürüldü.

Dün, Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, işgalci İsrail güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını "şiddetle" kınamıştı.

