İsrail'den Şam'a SİHA saldırıları: 6 HTŞ militanı öldürüldü
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sürüyor. Dün öğle saatlerinden sonra İsrail'in SİHA'larla Şam'ın güneybatısına düzenlediği saldırılarda HTŞ'nin 6 militanı öldürüldü.
Kaynak: AA
İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Küsve bölgesine düzenlediği saldırılarda cihatçı HTŞ yönetiminin 6 militanı öldürüldü.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin aktardığına göre, İsrail SİHA'ları dün öğle saatlerinden sonra Şam'ın güneybatısında yer alan Küsve'de bazı noktaları hedef aldı.
Düzenlenen saldırılarda HTŞ'nin 6 militanı öldürüldü.
Dün, Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, işgalci İsrail güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğünü duyurmuştu.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını "şiddetle" kınamıştı.