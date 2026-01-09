İsrail'den "Suriye'de işgal devam edecek" mesajı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'deki güvenlik politikasının aynı şekilde devam ettiğini belirtti.

İsrailli Bakan, Golan Tepeleri'nde yer alan Hermon Dağı'ndaki işgalin süreceğini ve Suriye topraklarındaki derin bir alanın "güvenlik bölgesi" olarak işgaline devam edileceğini kaydetti.

Tampon bölgenin "küresel cihat örgütleri, Filistinli silahlı unsurlar, İran'a bağlı gruplar" ile İsrail tarafındaki bölgeleri ayırmayı hedeflediğini savunan Katz, Suriye'deki Dürzi azınlığın koruyucusu olduklarını bu topluluğa zarar gelmesine izin vermeyeceklerini ileri sürdü.

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.