İsrail'den Suriye'nin güneyinde yaşanan çatışmalar hakkında açıklama

İsrail, Dürziler ile Sünni Bedevi aşiretler arasında çatışmalara sahne olan Suriye'nin güneyindeki Süveyda ili bölgesinde tankları hedef aldığı görüntüleri paylaşarak "Suriye'nin güneyinde bir askeri tehdit oluşturulmasına izin vermeyeceği" açıklamasını yaptı.

İsrail ordu sözcülüğü, gün içinde Dürziler ile Sünni Bedevi aşiretlerin çatışmalarına sahne olan Süveyda iline doğru ilerleyen tankları hedef aldığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin görüntüyü paylaşan İsrail ordusu, söz konusu tankları Süveyda'ya ulaşmalarını önlemek için hedef aldığını belirtti.

Suriye'nin güneyinde "bir askeri varlığın İsrail'e tehdit doğurabileceğini" savunan ordu sözcülüğü, "Suriye'nin güneyinde bir askeri tehdidin oluşmasına izin vermeyeceklerini ve buna karşı harekete geçeceklerini" ileri sürdü.