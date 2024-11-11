İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail ordusu Suriye'ye hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail, Humus'un güneyindeki Şinşar köyüne hava saldırısı yaptı.

Öte yandan, İsrail tarafından şu ana kadar saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.