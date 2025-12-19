İsrail'den, Suriye’de yeni bir “silahsızlandırılmış bölge” talebi

İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Suriye’de silahsız bölge oluşturulması çağrısı yaptı. Başkent Şam’dan BM tarafından oluşturulan tampon bölgeye uzanan yeni bir "silahsız bölge" talep eden Danon, "İsrail'in İran, Hizbullah, Hamas veya başka herhangi bir grubun kuzey sınırında yeniden konuşlanmasına veya varlık göstermesine izin vermeyeceğini" aktardı.

Danny Danon, BM Güvenlik Konseyi oturumunda “Tel Aviv'in kuzey sınırlarını savunacağını" vurgulayarak, "terörist ve silahlı unsurlar" olarak nitelendirdiği grupların “İsrail sınırı yakınlarında faaliyet göstermesine müsaade edilmeyeceğini” belirtti.

SURİYE'DEN CEVAP

Suriye'nin cevabı ise Suriye BM Daimi Temsilcisi İbrahim Elbi’den geldi. Elbi, "İsrail'in ihlallerini sürdürmesine rağmen Şam'ın Tel Aviv ile 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'na bağlı olduğunu" ifade etti.

Elbi, "Kontrolü sağlamak için güvenlik güçlerimizin İsrail sınırında bulunmasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

SURİYE VE İSRAİL ARASINDAKİ TAMPON BÖLGE

Suriye ile İsrail arasındaki tampon bölge, 1974 tarihli anlaşma uyarınca Golan Tepeleri'nde BM tarafından oluşturulan bir ayrım bölgesi olma özelliği taşıyor. "Mor Hat" olarak bilinen ve uluslararası gözlem gücünün bulunduğu bu hat, iki bölgeyi birbirinden ayırıyor.

İsrail güçleri, Suriye basınına göre "neredeyse günlük olarak" sınır ihlallerini sürdürüyor. İsrail’in, Esad'ın geçen yıl devrilmesinden bu yana, Hermon Dağı gözlem noktası da dahil olmak üzere "1974 tarihli tampon bölgeyi aşarak güney Suriye'ye asker ve askeri teçhizat konuşlandırdığı" belirtildi.

Suriyeli ve İsrailli yetkililer arasında ABD arabuluculuğunda sınır bölgesinde istikrarı sağlamayı amaçlayan müzakereler ise eylül ayından beri durmuş vaziyette.