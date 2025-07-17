İsrail'den Süveyda'ya yeni hava saldırısı

İsrail'den Süveyda'ya yeni hava saldırısı düzenlendi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda kenti çevresine hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, Dürzi silahlı grupları, Bedevi kabileleri ve Suriye hükümet güçleri arasında dört gün süren ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından varılan yeni ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleşti.