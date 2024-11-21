İsrail'den UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama kararına tepki

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yaov Gallant için çıkardığı tutuklama emirlerini "saçma ve antisemitik" olarak nitelendiren İsrail Başbakanlık Ofisi, "Netanyahu baskıya boyun eğmeyecek, vazgeçmeyecek ve İsrail tüm savaş hedeflerine ulaşana dek geri adım atmayacak" açıklamasını yaptı.. Birçok İsrailli politikacı UCM’nin Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri çıkarma kararını kınadı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, tutuklama emirlerini "saçma ve antisemitik" olarak nitelendirerek reddetti. Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in vatandaşlarını savunmak için "baskıya boyun eğmeyeceği" ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, siyasi açıdan taraflı ve ayrımcı bir kurum olan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından kendisine yöneltilen saçma ve yanlış eylemleri ve suçlamaları tamamen reddediyor. Hamas terör örgütü tarafından İsrail'e yönelik yapılan ve Holokost'tan bu yana Yahudi halkına karşı gerçekleştirilen en büyük soykırım saldırısını takiben daha adil bir savaş yoktur. Başbakan Netanyahu baskıya boyun eğmeyecek, vazgeçemeyecek ve İsrail tüm savaş hedeflerine ulaşana kadar geri adım atmayacak."

İSRAİLLİ YETKİLİLERDEN DE TEPKİ GELDİ

Birçok İsrailli politikacı UCM’nin Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri çıkarma kararını kınadı. İsrail Cumhurbaşkanı Başkan Isaac Herzog, tutuklama emirlerini "adalet için karanlık bir gün. İnsanlık için karanlık bir gün" olarak nitelendirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise UCM'nin Ortadoğu'da barışı, güvenliği ve istikrarı baltalamak için çalışan en aşırı unsurlara hizmet eden bir siyasi araç olarak hareket ettiğini söyledi.

Yaov Gallant’ın yerine atanan yeni İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise konuya ilişkin, "Hollanda'daki Uluslararası Adalet Divanı'nın Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emirleri çıkarması, tamamen antisemitizmle kararmış, uluslararası adalet sistemini eşi benzeri görülmemiş bir şekilde aşağı çeken ahlaki bir utançtır. Bu, İran'ın ve onun bağlantılı olduğu grupların çıkarlarına hizmet eden, utanç verici bir karardır" dedi.

İsrail'in eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman da karara karşı çıkarak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; bunun uluslararası toplumun "çifte standardını ve ikiyüzlülüğünü" gösterdiğini belirtti. Lieberman, "İsrail devleti vatandaşlarını koruduğu için özür dilemeyecek ve terörle mücadelesini taviz vermeden sürdürmeye kararlıdır" dedi. İsrail'in muhalefet lideri Yair Lapid ise mahkemenin kararını kınayarak İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını "terörist örgütlere karşı" bir yaşam mücadelesi olarak nitelendirdi.