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İsrail'den 'Yahya Sinvar' açıklaması: "Onları yeryüzünden silmemiz için bir başka neden"

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Tahran'da öldürülen Haniye'nin yerine 7 Ekim saldırılarının "mimarı" olarak görülen Yahya Sinvar'ın seçilmesine, "Bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir" dedi.

Dünya
  • 07.08.2024 10:28
  • Giriş: 07.08.2024 10:28
  • Güncelleme: 07.08.2024 10:49
Kaynak: DHA
İsrail'den 'Yahya Sinvar' açıklaması: "Onları yeryüzünden silmemiz için bir başka neden"

Hamas'ın 31 Temmuz'da İran başkenti Tahran'da suikast düzenlenen Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine Gazze'deki lideri olan ve 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun "mimarı" olarak görülen Yahya Sinvar'ı seçmesine, İsrail'den tepkiler geliyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar ile ilgili olarak, "Yahya Sinvar'ın İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, Yahya Sinvar'ın Hamas'ın yeni lideri seçilmesiyle ile ilgili olarak, “Yahya Sinvar'ın İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir” ifadelerini kullandı.

HAMAS'IN YENİ LİDERİ YAHYA SİNVAR

İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar'ın seçildiği bildirildi.

Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.

Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

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