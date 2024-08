İsrail'den 'Yahya Sinvar' açıklaması: "Onları yeryüzünden silmemiz için bir başka neden"

Hamas'ın 31 Temmuz'da İran başkenti Tahran'da suikast düzenlenen Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine Gazze'deki lideri olan ve 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun "mimarı" olarak görülen Yahya Sinvar'ı seçmesine, İsrail'den tepkiler geliyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar ile ilgili olarak, "Yahya Sinvar'ın İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, Yahya Sinvar'ın Hamas'ın yeni lideri seçilmesiyle ile ilgili olarak, “Yahya Sinvar'ın İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir” ifadelerini kullandı.

The appointment of arch-terrorist Yahya Sinwar as the new leader of Hamas, replacing Ismail Haniyeh, is yet another compelling reason to swiftly eliminate him and wipe this vile organization off the face of the earth.