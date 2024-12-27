İsrail'den Yemen'de hava saldırıları: Netanyahu'dan "Daha yeni başlıyoruz" tehdidi!

İsrail ordusunun, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı ve Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in başkent Sana'daki uluslararası havalimanı ile Hudeyde kentine düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "Düşman İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı ile Hudeyde'ye düzenlediği saldırılar sonucu 6 kişi öldü, 40 kişi yaralandı" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Yemen yerel basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki kuleyi ve pistleri bombaladığı aktarıldı.

Haberlerde, İsrail'in şiddetli saldırıları sonucu Sana'daki havalimanının hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

NETANYAHU: DAHA YENİ BAŞLIYORUZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'e bugün yaptıkları bombardıman için "Daha yeni başlıyoruz" diyerek hava saldırılarının devam edeceğinin sinyalini verdi.

Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Yemen'e yönelik saldırılar başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Husilerin İsrail'e saldırmalarına "izin vermeyeceklerini" kaydeden Netanyahu, "Onlarla (Husiler) daha yeni başlıyoruz. Bugün veya başka bir gün İsrail'e saldırmalarına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.