Katar'ın başkenti Doha'da dün saldırı gerçekleştiren İsrail, bugün de Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenledi.

Dünya
  • 10.09.2025 17:40
  • Giriş: 10.09.2025 17:40
  • Güncelleme: 10.09.2025 17:43
Kaynak: DHA
İsrail'den Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı

İsrail ordusu, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, bugün de Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı gerçekleştirdi.

