İsrail devlet televizyonu: İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı
İsrail'in Suriye'de İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından Tahran'dan beklenen misilleme geldi. İsrail Devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı.
İsrail'in Suriye'deki konsolosluk saldırısının ardından İran harekete geçti. İran, İsrail'e kamikaze dronlarla İHA saldırısı başlattı.
İSRAİL'İN BÜYÜKELÇİLİK SALDIRISI TANSİYONU YÜKSELTTİ
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, Tahran'dan beklenen adım geldi. İsrail'in saldırısının karşılıksız kalmayacağını açıklayan İran harekete geçti.
İRAN İSRAİL'E İHA'LARLA SALDIRIYOR
İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. Saldırıda 50-100 arası kamikaze dron kullanıldığı belirtildi.
Gelen bilgilere göre İHA'lar Irak'tan kalktı. İran hava sahasını tamamen kapatırken ABD ve İsrail saldırının başladığını doğruladı. İsrail'in askeri kaynakları, İnsansız Hava Araçları'nın İsrail'e 8 saat içinde gideceğini söyledi.