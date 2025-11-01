İsrail devriyesi, Suriye'de kontrol noktası kurdu: Köylüler engel oldu

Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra iline bağlı bir köye giren İsrail ordusuna ait devriye, köylülerce taşlanarak bölgeden çıkarıldı.

İsrail ordusuna ait devriye ekipleri, Kuneytra’nın güneyinde yer alan Sayda el-Hanut köyüne girerek yol kontrol noktası kurdu.

Durumu protesto etmek için bir araya gelen köylüler, devriye ekiplerine taş atarak onları köyden çıkmaya zorladı.

İsrail askerleri de köylüleri dağıtmak amacıyla havaya ateş açtı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye’nin haberinde, "İşgalci İsrail güçleri, köy girişine kurduğu kontrol noktası yakınında toplanan Güney Kuneytra kırsalındaki Sayda köyü sakinlerinin protesto düzenlemesi üzerine havaya ateş açtı" ifadeleri kullanıldı.