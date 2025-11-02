İsrail Dışişleri Bakan'ından Hizbullah iddiası: "Silahlanma çabası içinde"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "Hizbullah'ın yeniden silahlanma çabası içinde olduğunu" iddia etti.

İsrail'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadepul'u evinde ağırlayan Bakan Saar, ateşkese rağmen saldırılar düzenledikleri Gazze Şeridi ve Lübnan dahil olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldıkları geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Saar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Alman mevkidaşı Wadepul’a "Lübnan'da Hizbullah’ın yeniden silahlanmasının İsrail’in güvenliği ve Lübnan’ın geleceği için ciddi sonuçları olacağını” vurguladığını kaydetti.

Gazze Şeridi, Lübnan ve Yemen saldırılarını "bölgenin istikrarı ve güvenliği" için sürdüreceklerine belirten Saar, Hamas, Hizbullah ve Husilerin "kökünün kazınması gerektiği" tehdidinde bulundu.