İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Erdoğan'a: Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın" ifadelerini kullandı. Kabine üyeleri, Katz'ın açıklamalarına tpeki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile ilgili "Karabağ'a nasıl girdiysek onlara da yaparız" açıklamasına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Katz, "Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın" ifadelerini kullandı.

ארדואן הולך בדרכו של סדאם חוסיין ומאיים לתקוף את ישראל. רק שיזכור מה קרה שם ואיך זה הסתיים.@RTErdogan pic.twitter.com/6GykLtLoh4 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 28, 2024

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ Erdoğan, dün AKP Rize İl Teşkilatı'nın bir otelde düzenlenen toplantısına katılmıştı. Burada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım" ifadelerini kullanmıştı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın Erdoğan'a yönelik ifadelerinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz" değerlendirmesi yer aldı.

İnsanlığın Filistinlilerin yanında duracağı belirtilen açıklamada, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak" ifadesine yer verildi.

KABİNE'DEN TEPKİ

Kabine üyeleri, Katz'ın Erdoğan'a yönelik paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrailli bazı yetkililerin Erdoğan'a yönelik söylemlerine ilişkin tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler" ifadesini kullanan Fidan, tarihin bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlandığını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazlum ve mağdurların yanında, zalimlerin karşısında duran, her zaman hakkı ve adaleti savunan, tehditlere asla boyun eğmeyen liderdir Recep Tayyip Erdoğan" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Filistinli kardeşlerimizin kolu kanadı, haykıran sesi olmuştur. Tüm dünyanın gözleri önünde, annesine, babasına korkuyla sarılan o masum çocuklara bomba yağdıranlar, tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir" dedi.