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İsrail Dışişleri Bakanı: Kürtleri radikal İslamcıların saldırılarından korumalıyız

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye'deki Kürtlerin "radikal islamcıların saldırılarından korunmalırı" gerektiğini söyledi.

Dünya
  • 09.12.2024 09:38
  • Giriş: 09.12.2024 09:38
  • Güncelleme: 09.12.2024 09:51
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail Dışişleri Bakanı: Kürtleri radikal İslamcıların saldırılarından korumalıyız
Fotoğraf: Flash90

Suriye'de 27 Kasım'da cihatçı çetelerin başlattığı saldırıların ardından dün (8 Aralık) başkent Şam düştü ve Suriye'de kontrol cihatçıların eline geçti. Ardından ülkeden çıkan Beşar Esad'ın Moskova'da olduğu öğrenildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan Kürtlerin saldırılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, Kürtlerin korunması gerektiğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar sosyal medya hesabı X’ten açıklama yaptı.

Uluslararası toplumun Kürtleri radikal İslamcıların saldırılarından koruması gerektiğini ifade eden Bakan Gideon Saar, “Bugün arkadaşım Çek Dışişleri Bakanı @JanLipavsky ile görüştüm. Suriye'deki olayları ve durumu ele aldık. Suriye'deki Kürt azınlığın güvenliğinin sağlanmasının gerekliliğini vurguladım, çünkü hala saldırılarla karşı karşıyalar. Kürtler IŞİD'e karşı cesurca savaştılar ve uluslararası toplum onları radikal İslamcıların saldırılarından korumayı sağlamalı” dedi.

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