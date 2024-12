İsrail Dışişleri Bakanı: Kürtleri radikal İslamcıların saldırılarından korumalıyız

Suriye'de 27 Kasım'da cihatçı çetelerin başlattığı saldırıların ardından dün (8 Aralık) başkent Şam düştü ve Suriye'de kontrol cihatçıların eline geçti. Ardından ülkeden çıkan Beşar Esad'ın Moskova'da olduğu öğrenildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan Kürtlerin saldırılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, Kürtlerin korunması gerektiğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar sosyal medya hesabı X’ten açıklama yaptı.

Uluslararası toplumun Kürtleri radikal İslamcıların saldırılarından koruması gerektiğini ifade eden Bakan Gideon Saar, “Bugün arkadaşım Çek Dışişleri Bakanı @JanLipavsky ile görüştüm. Suriye'deki olayları ve durumu ele aldık. Suriye'deki Kürt azınlığın güvenliğinin sağlanmasının gerekliliğini vurguladım, çünkü hala saldırılarla karşı karşıyalar. Kürtler IŞİD'e karşı cesurca savaştılar ve uluslararası toplum onları radikal İslamcıların saldırılarından korumayı sağlamalı” dedi.

