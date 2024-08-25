İsrail Dışişleri Bakanı'ndan "savaş" açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, bu sabah Lübnan Hizbullahı ile yaşanan gerilim sonrası "topyekun bir savaş" istemediklerini öne sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İsrail ordusunun Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek, Lübnan'a başlattığı "önleyici saldırı"ya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Katz açıklamasında, "Topyekun bir savaş istemiyoruz ancak vatandaşlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Israel Katz, bu sabah itibarıyla pek çok ülkenin dışişleri bakanlarına doğrudan mesaj göndererek, ülkelerinin İran ve Hizbullah'a karşı İsrail'i desteklemeleri talebinde bulundu.

Katz, Hizbullah'ın İsrail'deki hedeflere yönelik geniş çaplı bir füze ve insansız hava aracı saldırısı planlandığını kesin olarak tespit ettiklerini ve İsrail'in "vatandaşlarını ve topraklarını korumak için" önleyici bir saldırı gerçekleştirdiğini öne sürerek temasa geçtiği bakanları bilgilendirdiğini aktardı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedeflendiğini ifade etmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.