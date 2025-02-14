İsrail Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak açıklama: "Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Münih Güvenlik Konferansı'nda tartışma yaratacak bir açıklama yaptı.

Filistinli bir muhabirin sorusu üzerine konuşan Sa’ar, "Filistinliler kendi devletlerini kurmaktan çok İsrail'i yok etmekle ilgileniyorlar. Tahrik yolundan asla vazgeçmeyen bir düşmanımız var. Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır" dedi.

İsrail’in Gazze’deki hedeflerinden birinin de tüm esirleri geri getirmek olduğunu belirten Sa’ar, "Geri getirdiğimiz her esir bizi bu hedefi gerçekleştirmeye daha da yaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.