İsrail Dışişleri Bakanı Saar: "Kürtlerle bağlarımızı güçlendirmeliyiz"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Tel Aviv'in bölgedeki Kürtlerle bağlarını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Saar, "Bunun hem siyasi hem de güvenlik boyutu var" diye konuştu.

Yerel basında çıkan habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığında eski Bakan Yitsrael Katz, koltuğu Saar'a devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Saar, "Kürtler büyük ve siyasi bağımsızlığı olmayan bir millet" ifadesini kullandı.

"KÜRTLER, TÜRKİYE VE İRAN'IN KURBANI"

Saar, Kürtlerin, İsrail'in "doğal müttefiki" olduğu iddiasında bulunarak, "(Kürtlere) Ulaşmalı ve bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bunun hem siyasi hem de güvenlik yönleri var" görüşünü paylaştı.

İsrailli Bakan, "Kürtlerin, Türkiye ve İran'ın kurbanı olduğunu" söyledi.

Suriye ve Lübnan'daki Dürzi azınlıklara da değinen Saar, İsrail'in bu topluluklarla da ilişkilerinin artırılmasından yana olduğunu belirterek, "Her zaman azınlık olacağımız bir bölgede doğal ittifakların diğer azınlıklarla olacağını anlayın" diye konuştu.