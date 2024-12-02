İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Suriye'de hiçbir tarafı desteklemek niyetinde olmadıklarını söyledi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye'de hiçbir tarafı desteklemek niyetinde olmadıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Saarr, Israel Hayom gazetesinin düzenlediği güvenlik konferansında, 27 Kasım'da El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın saldırılarıyla başlayan Suriye'deki sürece ilişkin konuştu.

Saar, "(Suriye) Bu konuda taraf tutmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Şam yönetimi ile Suriye Devleti karşıtı silahlı gruplar arasında tercih edilebilecek "iyi bir taraf" olmadığını savunan Saar, İsrail'in askeri operasyonlara doğrudan taraf olmadığını ancak Suriye’deki gelişmeleri yakında takip ettiğini belirtti.

HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam Suriye Cumhuriyeti güçlerine karşı saldırı başlatmıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen cihatçı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.