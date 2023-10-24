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İsrail Dışişleri Bakanı, sivilleri hedef almadıklarını savundu

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin uluslararası hukuka uygun davrandığını ve "insanları hiçbir zaman hedef almadığını" öne sürdü.

Dünya
  • 24.10.2023 22:39
  • Giriş: 24.10.2023 22:39
  • Güncelleme: 24.10.2023 22:47
Kaynak: iHA
İsrail Dışişleri Bakanı, sivilleri hedef almadıklarını savundu

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin uluslararası hukuka uygun davrandığını öne sürdü.

Cohen, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de sivilleri korumak için çatışmaya 'insani ara' verilmesi gerektiğini söyledi. Siz bu teklif hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. İsrail'in bölgeye insani yardım, su, gıda ve ilaç sağladığını iddia eden Cohen, "Biz hiçbir zaman insanları hedef almadık" dedi.

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Erkek, kadın ve çocukların hedef alınmadığını savunan Cohen, "Sadece Hamas teröristlerini hedef alıyoruz" diye konuştu.

Cohen, İsrail'in uluslararası hukuka göre hareket ettiğini ileri sürdü.

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