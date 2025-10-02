İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Sumud Filosu'nda bulunan aktivistler hakkında açıklama

İsrail, Sumud Filosu’ndan alıkonulan aktivistlerin sınır dışı edileceğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından filoya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Sumud Filosu'nun "provokasyon" olduğu savunuldu.

Teknelerin hiçbirinin aktif bir çatışma bölgesine giremediği belirtilen açıklamada, "Yasal deniz ablukasını delme girişiminde başarılı olamadı" denildi.

Filodaki tüm yolcuların güvende ve sağlıklarının iyi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Güvenli bir şekilde İsrail'e doğru ilerliyorlar ve oradan Avrupa'ya sınır dışı edilecekler. Bu provokasyona ait son bir gemi ise uzakta. Yaklaşırsa, aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı delme girişimi de engellenecek."