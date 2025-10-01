İsrail Dışişleri Bakanlığı: Sumud Filosu'yla iletişime geçerek rotasını değiştirmelerini istedik

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'yla iletişime geçerek rotasını değiştirmelerini istediklerini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hamas-Sumud filosunun tek amacı provokasyondur. İsrail, İtalya, Yunanistan ve Kudüs Latin Patrikhanesi, filoya Gazze'ye sahip olabilecekleri her türlü yardımı barışçıl yollarla ulaştırma imkanı sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Filo, yardımla değil, provokasyonla ilgilendikleri için bu teklifi reddetti. İsrail Donanması, Hamas-Sumud filosuyla iletişime geçerek rotasını değiştirmelerini istedi. İsrail, filoya aktif bir çatışma bölgesine yaklaştığını ve yasal deniz ablukasını ihlal ettiğini bildirdi. İsrail, Gazze'ye her türlü yardımı güvenli kanallar aracılığıyla barışçıl yollarla ulaştırma teklifini yineledi" denildi.