İsrail, Doğu Kudüs'teki işgalini genişletiyor

İsrail, Doğu Kudüs'teki işgalini genişletiyor

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'in yayınladığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ettiği 20 Ocak 2025'ten bu yana, İsrail makamları yerleşimci örgütlerle koordinasyon halinde Doğu Kudüs'te 6 yeni yerleşim projesini hayata geçirdi." ifadesine yer verildi.

Ir Amim'in açıklamasında, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim projelerini hayata geçirmek için Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli örgütlerle birlikte çalıştığı kaydedildi.

"Daha önce uluslararası eleştiriler nedeniyle dondurulan yerleşimler için Trump'ın dönüşünün yeşil ışık olarak görüldüğü" ifade edilen açıklamada, 6 proje arasında yer alan İsrail'in adını "Atarot Havaalanı" diye değiştirdiği Kudüs Havalimanı'nın arazisindeki 9 bin konut ve Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Ultra Ortodoks Yahudiler (Haredi) için 8 katlı bir dini okul (Yeşiva) inşa projelerinin yasal ve çevresel nedenlerle yıllardır dondurulmuş durumda olduğu belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Cerrah'taki dini okul projesiyle bölgedeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin ve evlerinin gasbedilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Cebel Mükebbir'deki işgal edilen topraklarda "Nof Zion" ismi verilen yerleşimin genişletilmesinin "endişe verici" olduğuna dikkati çekilen açıklamada, proje kapsamında yerleşim sayısının artırılmasının yanında bir okul inşasının da bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Safafa Mahallesi'nde 400 yasa dışı konut kurularak "Givat Shaked" ismi verilen yerleşimin genişletilmesi ve Umm Tuba Mahallesi'nde 659 yasa dışı konut inşasını içeren yerleşim projesinden bahsedilen açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku giderek daha fazla hiçe saymasının bölgede gerilimin tırmanmasına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

TRUMP, FİLİSTİNLİLERİN TOPRAKLARINI GASP EDEN İSRAİLLİLERE YÖNELİK YAPTIRIMLARI KALDIRMIŞTI

ABD Başkanı Trump, Joe Biden yönetiminin "Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören" kararnamesini kaldırmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ise Trump'ın bu kararının aksine Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı yeni yaptırımların gündemde olduğunu bildirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.