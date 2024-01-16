İsrail, doktorların BM yetkilileriyle konuşmasını yasakladı

İsrail'in doktorların 7 Ekim saldırılarını araştıran Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle görüşmesini yasakladığı belirtildi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı "İsrail karşıtı görüşte" olduğu gerekçesiyle sağlık görevlilerinin 7 Ekim olaylarını araştıran BM yetkilileriyle görüşmesini yasakladı.

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından oluşturulan araştırma komitesinin son haftalarda 7 Ekim olaylarına şahitlik eden İsrailli doktor ve diğer sağlık görevlileriyle iletişime geçmeye çalıştığı aktarıldı.

Araştırma komitesinin olayların başladığı tarihten bu yana "uluslararası ve cinsiyet temelli suçları araştırdığı" ve sağlık görevlileriyle mülakat yaparak bilgi almak istediği kaydedildi.



Haberde, İsrail devlet televizyonu KAN'ın Adalet Bakanlığının hukuk departmanının Sağlık Bakanlığı yetkililerine talimat vererek, sağlık çalışanlarının BM araştırma komisyonuna konuşmamasını istediğini aktardığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat'ın araştırma komisyonunu "İsrail karşıtı ve antisemitik bir oluşum" şeklinde nitelendirdiği bilgisine de yer verildi.

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından oluşturulan araştırma komitesinin hazırlayacağı rapor, haziran ayında tamamlanarak BM Genel Kurulunda sunulacak.