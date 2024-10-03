İsrail duyurdu: Gazze'de Hamas yönetiminin başkanı öldürüldü
İsrail Savunma Kuvvetleri, 3 ay önce Gazze'ye düzenlenen saldırılarda Hamas hükümetinin lideri Rawhi Mushtaha ve beraberindeki 2 Hamas yöneticisinin öldüğünü iddia etti.
Kaynak: Dış Haberler
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de düzenlenen saldırılarda Hamas hükümetinin lideri Rawhi Mushtaha'nın öldürüldüğünü öne sürdü.
İsrail, Hamas Genel Güvenlik Mekanizması Komutanı Sami Oudeh ve Hamas Siyasi Bürosu ve Hamas Emek Komitesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Sameh es-Siraj'ın da öldürüldüğünü kaydetti.
İsrail ordusu, söz konusu isimlerin 3 ay önce öldürüldüğünü iddia etti.
Hamas'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.