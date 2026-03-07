İsrail'e 150 milyon dolarlık silah satan ABD: En büyük bombardıman başlıyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 1 hafta geride kalırken ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e 12 bin adet BLU-110 tipi, yaklaşık 450 kilogram ağırlığındaki bomba gövdelerini kapsayan 151,8 milyon dolarlık silah satışını onayladı.

Bu satışın ardından konuşan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’a karşı “en büyük bombardımanın" başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, satışın ana yüklenicisinin Texas eyaletinin Garland kentinde faaliyet gösteren Repkon USA olduğu belirtildi. Ayrıca bazı bomba gövdelerinin ABD ordusunun mevcut askeri stoklarından sağlanacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray’da savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiğini duyurdu. Toplantının ardından Trump, üretim kapasitesinin artırılması konusunda şirketlerle mutabakata varıldığını belirterek firmaların gelişmiş silah üretimini mümkün olan en kısa sürede dört katına çıkarmayı kabul ettiğini söyledi.