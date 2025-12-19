İsrail'e 440 ton mühimmat taşıyan Alman gemisinin önlenmesi için çağrı

Uluslararası Af Örgütü, Alman "Holger G" gemisinin İsrail'e 440 ton mühimmat taşıdığını belirterek, bunun önlenmesi çağrısında bulundu.

Merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, Portekiz bandıralı Alman gemisi "Holger G"nin, askeri amaçlı kullanımı olan 440 ton çelik, patlayıcı mühimmat parçaları ve füze yüküyle İsrail'e gitmek üzere Hindistan'dan yola çıktığı belirtildi.

Kasım ortasında yola çıkan gemideki yükün İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems ve IMI Systems'a ait olduğu bildirilen açıklamada, "Hükümetler, İsrail'e patlayıcı parçaları taşıyan Portekiz bandıralı Holger G gemisinin kendi limanlarına yanaşmasını, taşınan malların işgal altındaki Gazze'de devam eden soykırımda kullanılabileceği ihtimali riskine karşı önlemeli" ifadesi kullanıldı.

Alman Reederei Gerdes şirketine ait gemideki kargonun transferine destek veren ülkelerin silah ticareti ve soykırımla ilgili uluslararası anlaşmaları ihlal edeceği uyarısı yapılan açıklamada, "Silah üreten, ihraç eden ve taşıyan şirketlerin de uluslararası insancıl hukuk karşısında ve Birleşmiş Milletler kararları kapsamında sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk, şiddete katkıda bulunmaktan kaçınmayı gerektirir" görüşleri paylaşıldı.

Af Örgütü, halihazırda Doğu Akdeniz'de bulunan geminin aralık sonuna kadar Mısır'ın Port Said Limanı'na demirleyeceğini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Küresel Araştırma, Savunuculuk, Politika ve Kampanyalar Direktörü Erika Guevara Rosas, "Holger G'nin taşıdığı tonlarca ağırlıktaki ölümcül kargo İsrail'e ulaşmamalı. Bu ölümcül kargonun Filistinlilere karşı işlenen soykırım ve uluslararası hukuk ihlallerinde kullanılması riski çok büyük" değerlendirmesini yaptı.

Rosas, İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım, işgal ve apartheid uyguladığını vurgulayarak, "İsrail'le normal şekilde ticari ilişkilerini sürdüren ülkeler, soykırımda, savaş suçlarında ve insanlığa karşı suçlarda işbirliği içinde olma riski taşıyor" ifadesine yer verdi.

İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısı yapan Rosas, uluslararası hukukun da buna işaret ettiğini aktararak, "Geminin bayrak ülkesi olan Portekiz, Silah Ticareti Anlaşması'nın tarafı olarak geminin İsrail'e ulaşmasını engellemek için her şeyi yapmalı" açıklamasında bulundu.

Rosas, geminin Alman sahibinin de insan haklarına saygı sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek, "İsrail'e soykırımını, insanlığa karşı suçlarını ve savaş suçlarını sürdüreceği ekipmanı ve desteği sağlamayı sürdüren herhangi bir şirket ya da şahıs da bu suçların ortağı olma riski taşır" görüşünü yineledi.