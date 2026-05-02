"İsrail'e casusluk yapma" iddiası: İran'da 2 kişi idam edildi

İran'da "Mossad adına casusluk yapma" suçlamasıyla yargılanan Yakup Kerimpur ve Nasır Bekerzade isimli 2 İranlı idam edildi. Nisan ayında 5 kişi "Mossad ile iş birliği" iddiasıyla idam edilmişti.

  • 02.05.2026 10:19
  • Giriş: 02.05.2026 10:19
  • Güncelleme: 02.05.2026 10:27
Kaynak: AA
İran'da, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan 2 kişinin idam edildiği bildirildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Yakup Kerimpur ve Nasır Bekerzade isimli 2 İranlı, "Mossad adına casusluk yapma" suçundan yargılandı.

Mossad ajanlarıyla irtibatta olduğu suçlaması yöneltilen Kerimpur’un, "28 Şubat'ta başlayan savaşla birlikte ülkenin hassas bilgilerini Mossad’a ilettiği", Bekerzade’nin de "İran’daki önemli şahsiyetlerle ilgili bilgileri Mossad’a gönderdiği ve Natanz’da istihbarat amaçlı bilgi topladığı" öne sürüldü.

Yakup Kerimpur ve Nasır Bekerzade, "Mossad adına casusluk yapmaktan dolayı" suçlu bulundu. Söz konusu 2 isim idam edildi.

İran'da nisan ayında "Mossad ile işbirliği" yaptığı gerekçesiyle 5 kişi idam edilmişti.

Ülkede ayrıca yine geçen ay, 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda şiddet eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen 4 kişinin idam cezası infaz edilmişti.

