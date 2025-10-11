İsrail'e desteğiyle biliniyordu: 'Disturbed'in Brüksel konseri iptal edildi

İsrail ordusuna açık desteğiyle tanınan David Draiman'ın solisti olduğu "Disturbed" adlı Amerikalı metal müzik grubunun 15 Ekim'de Brüksel'de vermesi planlanan konser, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Brüksel'in Forest bölgesinin Belediye Başkanı Charles Spapens, yaptığı açıklamada, merkezi bir yerleşim yerinde verilmesi planlanan Disturbed konserinin, solist Draiman'ın aşırı İsrail ordusu yanlısı tutumunun protestolara yol açabileceği endişesiyle iptal edildiğini bildirdi.

Kararın, konserin verileceği yerin de göz önünde bulundurularak alındığını belirten Spapens, Draiman'ın tutumunun gerginliği tırmandırabileceğini, bunun da güvenlik endişelerine yol açtığını ifade etti.

Spapens, "Bölge sakinleri, seyirciler ve personelin güvenliğini sağlamak temel önceliğimiz." ifadesini kullandı.

Disturbed grubunun solisti Draiman, temmuz ayında bir İsrail askeri üssünde top mermisine imza atmış, İsrail askerleriyle fotoğraf çektirmiş, bunu da sosyal medya platformlarında paylaşmıştı.