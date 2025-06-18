İsrail'e silah satan Leonardo şirketinden Baykar'a övgüler: Tarihimizde ilk kez başka firmayla ortak stant açtık

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Baykar, İsrail'e silah satmasıyla gündeme gelen ve dünyanın farklı şehirlerinde protesto edilen İtalya merkezli Leonardo şirketi ile ortak girişim kurdu.

Anlaşma, iki gün önce Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen dünyanın en büyük havacılık fuarlarından Paris AirShow’da duyuruldu.

TRT World'e konuşan Leonardo'nun Başkanı Stefano Pontecorvo, Baykar'la ortak girişimleri LBA Systems'e ilişkin, "Baykar’ın bizi stratejik ortak olarak seçmesinden büyük gurur duyuyoruz. Baykar harika bir şirket, muhtemelen dünyanın en iyisi" dedi.

"TARİHİMİZDE İLK KEZ"

Stefano Pontecorvo, Baykar'ın kendilerini stratejik ortak olarak seçmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, "Biz Baykar'ı, Baykar da bizi seçti. Baykar harika bir şirket, muhtemelen dünyanın en iyisi. Bu ortaklığa o kadar bağlıyız ki şirketimizin tarihinde ilk defa başka bir firmayla ortak stant açtık. Bu firma da Baykar" diye konuştu.

"BİRLİKTE OLAĞANÜSTÜ BİR ÜRÜN GELİŞTİRECEĞİZ"

Beklentilerinin, insansız hava araçları alanında liderlik olduğunu aktaran Pontecorvo, "Sonra da buradan daha ileriye gideceğiz. Birlikte olağanüstü bir ürün geliştireceğiz. Bu dönemlerde teknoloji, başarının teminatı. Teknolojinin en uç seviyesinde olacağımızdan eminim. Hem Avrupa hem de dünya pazarları için çok ikna edici bir ürünümüz olacak" ifadesini kullandı.

İki şirket, 6 Mart'ta Roma'da insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalamışlardı. Ortak girişimin İtalya merkezli olacağı, üretimin her iki ülkede yapılacağı belirtilmişti. Ayrıca ortaklığın insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımını kapsayacağı; özellikle Avrupa pazarını hedefleyeceği kaydedilmişti.

BAYRAKTAR: "BU ORTAKLIK, BİR İŞBİRLİĞİNDEN DAHA FAZLASI"

İki gün önceki imza töreninde konuşan Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, söz konusu ortak girişimin bir işbirliğinden daha büyük anlam taşıdığını vurgulayarak şunları söylemişti:

"C4I sistemlerinde dünya standartlarında uzmanlığa ve havacılık alanında tamamlayıcı yeteneklere sahip bir şirket olan Leonardo ile olan bu ortaklık, bir işbirliğinden daha fazlasıdır; bir sonraki adım için bir katalizördür. Birlikte, sadece akıllı ve göreve hazır olmakla kalmayıp aynı zamanda etik ve birlikte çalışabilirlik temelinde tasarlanmış yeni bir nesil insansız sistemler inşa ediyoruz... Bu ortaklık Baykar'ın uluslararası işbirliğini derinleştirme ve yüksek etkili otonom savunma teknolojilerinde küresel bir yenilikçi olarak rolümüzü genişletme yönündeki uzun vadeli stratejisini yansıtmaktadır."